Bewoners hospice Clarahofje genieten van verwendag

GOES - Een klein veegje slagroom in zijn mondhoek verraadt dat de 88-jarige meneer Mieras zich tegoed heeft gedaan aan een gebakje. Hij zit nog na te genieten in de gemeenschappelijke ruimte van Het Clarahofje. In dit hospice is zaterdag een verwenmiddag voor bewoners en hun naasten.