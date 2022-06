Bewoners Goese binnenstad zijn misdragingen van uitgaanspubliek beu: ‘Ze geven over tegen de deur’

Schreeuwen, bonzen op ramen, ruzie maken, aanbellen, wildplassen, overgeven tegen deuren en het achterlaten van glazen en flesjes op straat. Het zijn zaken die een aantal bewoners van de Sint Jacobstraat en de Pyntorenstraat noemen in een brief ze aan de gemeente hebben gestuurd en die op Facebook is gezet door de wijkvereniging Bewoners Centrum Goes. Er zouden zelfs regelmatig ruiten sneuvelen bij woningen.