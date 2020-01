Bewoners Eendvogelstraat missen vooral groen, parkeerplaatsen en goed onderhouden wegen

Oorlogsver­ha­len van Zeeuwse ooggetui­gen worden gebundeld

14:17 De verhalen van de Zeeuwse ooggetuigen van de oorlog, die van juli tot eind december vorig jaar in deze krant verschenen, worden gebundeld. In april wordt het boek met Zeeuwse herinneringsverhalen gepresenteerd. Uitgeverij Het Paard van Troje in Goes is de uitgever.