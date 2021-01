Bewoner ademt rook in bij brand in Kortgene

Eens een Zeeuw De Zeeuwse Lisette en Tim wonen nu in Zwitser­land: ‘De lonen zijn hoger dan in Nederland, maar de woon- en leefkosten zijn vele malen duurder’

10:00 Sommige Zeeuwen blijven in Zeeland, anderen zoeken hun heil elders in Nederland en weer anderen reizen de wereld over. Zo ook Lisette van Raaijen-Van de Zande (48), oorspronkelijk uit Renesse. Ze woont tegenwoordig, samen met haar man Tim, zoon Donovan en dochter Lizalothe, in Gretzenbach in Zwitserland.