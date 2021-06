Bewonderaars van het onbedorven Zeeuwse meisje namen het niet zo nauw met de werkelijkheid

Tiny houses in Hoedekens­ker­ke hebben nog wat verbeter­punt­jes

4 juni Vijf diepzwarte huisjes staan op een glooiend terrein aan de Achterweg in Hoedekenskerke, vlakbij het oude Sint-Joriskerkje. Asfaltpaden slingeren van huis naar huis, er is een kleine brug over een watertje en er liggen een paar schelpenpaden. Deze plek was tot voor kort een trap- en speelveldje met een grote boom. Die boom bleef, maar het terrein is nu een woonparkje met ‘tiny houses’.