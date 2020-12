Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp krijgt honderdste lindeboom

VIDEO Primeurtje bij NL Blijft Thuis; Dax Hovius komt in januari met eerste eigen single

11 december KAPELLE - ‘I'm on Fire’ zingt Dax Hovius vrijdagmiddag in de NL Blijft Thuis-trailer. Het is een thuiswedstrijd voor de Kapelse winnaar van The Voice Kids. De studio bevindt zich immers in Kapelle, op loopafstand van zijn huis.