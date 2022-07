Bevrijdingsmuseum krijgt Schouwse vitrine

Natuurlijk had het museum in Nieuwdorp wel al spullen uit die regio in bezit. Maar die lagen her en der, en niet bij elkaar. ,,Na onze uitbreiding drie jaar geleden hebben we veel ruimte”, zegt museumdirecteur Stef Traas. ,,We hebben bewust gewacht tot de expositie ‘Schouwen-Duiveland Bevrijd!’ in meerdere musea op het eiland voorbij was. Daar hebben we ook inspiratie opgedaan voor de manier waarop we dit hier presenteren.”