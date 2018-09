Bevrijdingsmuseum kan straks hele collectie online zetten

VIDEO Goese scholieren in het zwart als steun aan uitgeproce­deer­de Lili en Howick

3 september GOES - Een groepje scholieren uit Goes is een actie begonnen om de met uitzetting bedreigde Lili en Howick te steunen. De hele week dragen ze zwarte kleding. Ze roepen meer mensen op dat te doen en foto's ervan te plaatsen op Instagram.