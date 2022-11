Bevelandse rotaryclubs bestrijden polio en plezieren senioren door tulpenbollen in de grond te stoppen

Want polio, een besmettelijke ziekte die ook wel kinderverlamming wordt genoemd, is bijna de wereld uit. in 1988 waren er wereldwijd nog 350.000 gevallen van polio in 125 landen. Vandaag is het aantal polio gevallen met 99,9% gereduceerd.

Bijna, maar nog niet helemaal dus. En polio helemaal de wereld uitkrijgen is waar wereldwijd 1 miljoen rotary-leden samen met UNICEF tijd en geld in stoppen. Waaronder ook leden van de rotary in Kapelle, Goes en Kortgene.

Geelrode tulpenzee

,,De tulpenbollenactie is een initiatief dat we al tientallen jaren loopt", legt Jan Paul van Hoven van Rotary Club Goes uit. ,,Die bollen kun je in je eigen tuin stoppen, maar wij zoeken daar liever mooie projecten voor. Deze actie is tweeledig. Het is een financieringsvorm om polio definitief de wereld uit te krijgen, en we bezorgen de bejaarde mensen die in Cleijenborch wonen in het voorjaar een prachtig mooie tuin vol geelrode tulpen.”

Er zijn natuurlijk duizenden goede doelen; waarom specifiek polio? ,,Dat is een jaar of twintig jaar geleden besloten", vertelt Van Hoven. ,,De rotary-organisatie is actief in landen waar polio destijds nog echt een probleem was, vermoedelijk is daarom destijds voor polio gekozen. En het is het is lastig om de laatste plaatsen waar polio voorkomt te bereiken. Dan praat je over geïsoleerde en door armoede geteisterde gebieden in landen als Afghanistan en Pakistan.”

Elke gedoneerde euro wordt verdriedubbeld door de Bill & Melinda Gates Foundation.

Voor 15 euro bestel je een doosje met 25 bollen die je in je eigen tuin kunt stoppen.