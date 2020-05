Bevelandse burgemeesters leggen in alle stilte een krans bij oorlogsmonumenten

De kranslegging, in verband met dodenherdenking, was niet aangekondigd om te voorkomen dat er veel mensen op af zouden komen. Het gebeurde sober en zonder protocol. Ook in de Goese dorpen worden vandaag in alle rust kransen gelegd door collegeleden en een paar raadsleden en vertegenwoordigers uit de dorpen.

Intimiteit

In Kruiningen heeft burgemeester José van Egmond vanmorgen ook een krans gelegd. Ook hier was verder bijna niemand aanwezig. ,,Het was heel stil, vreemd ook. Het gaf ook een soort intimiteit. Ik voelde me daardoor dicht bij de slachtoffers.” Vanavond om 20.00 uur houdt Van Egmond een toespraak in een lege Johanneskerk. De herdenking is te volgen via kerkomroep.nl.