Bevelanders helpt ondernemers met video-actie

Wintertijd: extra werk voor klokkenma­ker Anthoni, slecht nieuws voor oversteken­de dieren

24 oktober OVEZANDE - Vannacht is het weer zover: de klok gaat een uur terug en de wintertijd gaat in. Een extra uurtje feesten in de kroeg zit er dit jaar niet in. Wel mogen we onszelf morgenochtend een keertje meer omdraaien. De nacht duurt immers een uur langer. Het verzetten van de klok heeft ook de nodige gevolgen: voor klokkenmaker Anthoni, voor automobilisten en voor overstekende dieren bijvoorbeeld.