Beveland Wonen versnelt: komende vier jaar wordt helft van de woningen verduurzaamd

Daarbij wordt in principe geen enkel type huis overgeslagen. Zelfs in woningen waarvan de corporatie vaststelt dat de levensduur op z'n eind loopt (uiterlijk sloop in 2030), worden nog maatregelen genomen. ,,Dan kun je denken aan het aanbrengen van radiatorfolie en het dichten van kieren’’, zegt Reinier de Jonge, directeur vastgoed bij Beveland Wonen. ,,Kijk, bij een woning die we binnen een jaar willen slopen, zullen we dat niet snel meer doen, maar als sloop nog wat langer op zich laat wachten, willen we de huurders toch nog enkele jaren de voordelen van een wat duurzamere woning bieden.’’