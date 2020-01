Beveland Wonen samen met Rabobank onder één dak

Beveland Wonen ontstond op 1 januari door een fusie tussen RWS en R&B Wonen. Alle medewerkers werken vanaf komende zomer onder één dak in het gebouw aan de Livingstoneweg, waarin nu al de Rabobank zit. De bank blijft daar ook gewoon, maar omdat het aantal medewerkers de afgelopen jaren flink is gekrompen, heeft ze niet het hele pand meer nodig. De verbouwing voor het gedeelte waarin de corporatie komt, is momenteel in volle gang. ,,We krijgen straks een eigen ingang’’, laat een woordvoerder weten.

In de verkoop

Het nieuw onderkomen wordt straks ook het bezoekadres voor de huurders. De kantoorpanden aan het Stationspark in Goes en het Van der Biltplein in Heinkenszand gaan in de verkoop. Op dat eerste rust een traditionele kantoorbestemming, maar in Heinkenszand is meer mogelijk. Daar zou bijvoorbeeld ook een winkel in het pand gevestigd kunnen worden.