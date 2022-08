Beveland Wonen bestaat nog maar drie jaar en viert toch 150-jarig bestaan. Hoe kan dat?

,,Het was Jacques de Witt-Hamer, een vooruitstrevend politicus in Goes, die in 1871 de eerste woningbouwvereniging van Zeeland oprichtte: Help u Zelven’’, vertelt bestuurder Peter Bevers van Beveland Wonen. ,,Het bleek later ook nog eens een van de eerste woningbouwverenigingen van Nederland te zijn. Die man heeft furore gemaakt, en is ook nog landelijk actief geworden binnen de politiek."