Beter iets dan niets, of blijft het toch doormodderen op de Zanddijk?

Navigatie­sys­te­men traag met nieuwe adressen; Hopeloos zoeken naar de straat die niet bestaat

14:39 KAPELLE - Al eens in je navigatiesysteem gezocht naar Ottertjes 15 of Lapjeskat 21 in Kapelle? Nee? Bespaar je dan de moeite maar. De kans is namelijk heel groot dat je routeplanner de adressen in de nieuwbouwwijk Zuidhoek niet kan vinden. En dat kan best behoorlijk lastig zijn.