Bestuurder witte Mercedes doorgereden na botsing met fietser in Kruiningen

Gebreide fiets fleurt station Krabbendij­ke op: ‘De jasbescher­mer was het lastigst’

29 juni KRABBENDIJKE - Bijna een jaar hebben ze er elke maandag hard aan gewerkt. En zelfs tijdens de lockdown, toen de dagbesteding Gast en Hof in Kruiningen noodgedwongen dicht was, is er thuis fanatiek verder gebreid en gehaakt. Het resultaat mag er zijn. Een roestige oude herenfiets is door meer dan tien dames op leeftijd omgetoverd in een kunstwerkje dat vanaf vandaag het station van Krabbendijke weer een beetje vrolijker maakt.