Bestuurder witte Mercedes doorgereden na botsing met fietser in Kapelle

Een brandweer­au­to eerst ontdooien is niet handig: overkap­ping nodig in Goes

2 juli GOES - Een brandweerauto die moet worden ontdooid vóór hij kan gaan rijden. Da's niet altijd handig. Daarom moet er een overkapping komen bij de brandweerpost aan de Troelstralaan in Goes. Kosten: ruim dertigduizend euro.