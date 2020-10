Bestuurder in Goes onder invloed van wiet, cocaïne en heroïne

Agenten controleerde rond 03.30 uur een auto in de Antony Fokkerstraat in Goes. Uit een speekseltest bleek dat de bestuurder onder invloed van THC, de werkzame stof in wiet, cocaïne en heroïne was. De man is meegenomen naar het bureau. De bijrijder had geen geldig rijbewijs en mocht dus niet verder rijden met de auto.