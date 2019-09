Bestuurder gekantelde vrachtwagen A58 gewond geraakt

Schrijver Wessel te Gussinklo genomi­neerd voor prijs

12:43 KAMPERLAND - Schrijver Wessel te Gussinklo uit Kamperland is doorgedrongen tot de shortlist van de BookSpot Literatuurprijs in de categorie Fictie. Op 14 november wordt duidelijk of hij de prijs, waaraan een bedrag van 50.000 euro is verbonden, ook wint.