Bestsellerauteur Tess Gerritsen boeit Goes

Cafébaas Roxanne Machielse uit Goes heeft de Big Six geklaard: ook de marathon van New York liep ze uit

13:03 GOES - De Goese Roxanne Machielse heeft de klus geklaard: zondagmiddag liep ze in zes uur de laatste van de zes Big Six-marathons uit, in New York. Ze deed dat voor het goede doel: KiKa.