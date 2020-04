Besluit over landgoed Kattendijke gaat gewoon vallen, ondanks vraag om uitstel

Pandemie dwingt EPZ tot korte stop kerncentra­le Borssele; minder mensen aan het werk

16:34 BORSSELE - EPZ verkort de onderhoudsstop van de kerncentrale Borssele tot drie in plaats van vijf weken om het risico op corona-besmettingen te minimaliseren. Werk dat nu niet per se noodzakelijk is, wordt uitgesteld. Daardoor zijn er vanaf 29 mei geen 800, maar slechts 300 externe medewerkers bezig in en om de kerncentrale.