Besluit kerncentrales ‘weekje doorgeschoven’, maar minister praat in het geheim al met bewoners Borssele

Het kabinet praat komende vrijdag alsnog over de locatie voor de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales. Borssele is daarvoor nadrukkelijk in beeld.

Afgelopen week werd het onderwerp van de agenda van de ministerraad gehaald. Premier Mark Rutte deed dat, nadat was gelekt dat Borssele als locatie zou worden aangewezen. Het ging om informatie uit een intern kabinetstuk, zei Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. Dat was voor hem voldoende reden nog geen besluit daarover te nemen. ,,Dus dat wordt een weekje doorgeschoven.”

De premier bestreed dat door het uitstel de onrust in Zeeland alleen maar toeneemt. Volgens hem wordt er ‘heel goed’ gesproken met ‘de mensen in Borssele’ en met de gemeente. Op de vraag dat dan duidelijk is dat Zeeland de beoogde locatie wordt, haastte Rutte om zich te zeggen dat de gesprekken over de huidige centrale gaan. ,,Volgens mij is er breed draagvlak in Zeeland voor de bestaande kerncentrale. Wat verder de plannen zijn, daar kan ik niks over zeggen.”

Gesprek achter gesloten deuren

Niettemin was verantwoordelijk minister Rob Jetten vrijdag wel in Borssele, op uitnodiging van burgemeester Gerben Dijksterhuis. Achter gesloten deuren sprak hij met bewoners van Borssele en omliggende dorpen. ,,Borssele is een van de mogelijke locaties voor 2 nieuwe kerncentrales. Draagvlak, lokale voorkeuren en randvoorwaarden zijn heel belangrijk voor toekomstige keuzes”, aldus Jetten naderhand op sociale media.

,,Mooi dat minister Jetten nu al in gesprek wilde”, meldde gedeputeerde Jo-Annes de Bat na afloop op Facebook. ,,Binnenkort wordt namelijk een besluit verwacht over de voorkeurslocatie voor nieuwe kerncentrales. Goed om daarom vroegtijdig in gesprek te gaan met de locaties die daarvoor in beeld zijn.”

Dat het ging om een geheim overleg, met een klein aantal betrokkenen, is volgens De Bat goed te verdedigen. Hij wees erop dat het ging om ‘een eerste gesprek’. Mocht Borssele inderdaad worden aangewezen als voorkeurslocatie, ‘dan wordt iedereen betrokken in het proces’, liet hij weten.

Alles wijst op voorkeur voor Borssele

Naast Borssele zijn de Maasvlakte en de Eemshaven als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales genoemd. Alles wijst erop dat de voorkeur uitgaat naar Borssele, mede omdat er al een kerncentrale staat. Het was de bedoeling dat die eind 2033 zou sluiten, maar het ziet ernaar uit dat deze langer blijft draaien.

Nadat het kabinet een locatie voor nieuwe centrales heeft aangewezen, moet een marktpartij worden gevonden die deze wil bouwen en exploiteren. Ook moet duidelijk worden of het financieel haalbaar is. Eind 2023 valt er een definitief besluit. Dan duurt het nog zeker tot 2035 voordat nieuwe centrales in bedrijf kunnen zijn.