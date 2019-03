Berkenhof Tropical Zoo is leukste uitje van Zeeland

Heinkens­zand droomt nog steeds van dorpshart

12:15 HEINKENSZAND - Een écht dorpshart rond het Van der Biltplein en een ontmoetingsplek waar we samen kunnen komen. Dat was in 2017 de droom van de inwoners van Heinkenszand en dat is het nog steeds. Dat blijkt uit de dorpsenquête die is gehouden door studenten van de HZ. Daarmee is de enquête vooral een bevestiging van eerdere constateringen.