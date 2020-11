Belgische duikster raakt ernstig gewond bij duikongeluk in Wemeldinge

De melding kwam binnen rond 15.00 uur. Het ging om een Belgische duikster die in de problemen was gekomen bij Klein Stelle, een duiklocatie in Wemeldinge. Het slachtoffer was met spoed naar een ziekenhuis gebracht in de ambulance. De traumahelikopter landde op de Steldijk en is hierna doorgevlogen naar het ziekenhuis in Goes.