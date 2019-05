Belg crasht auto in Borssele en loopt vervolgens naar Axel

BORSSELE - Een man uit Wachtebeke (B) heeft zijn auto achtergelaten op de Zeedijk in Borssele, nadat hij tegen het hetwerk bij een trap op de dijk was gereden. Hij werd zaterdagochtend aangehouden op de Langeweg (N258) bij Axel; na het ongeluk had hij namelijk besloten om maar naar huis te gaan lopen.

De wandelende man werd zaterdagmorgen voor het eerst opgemerkt toen hij langs de autoweg liep. Hij vertelde de agenten dat hij al langere tijd lopend onderweg was naar zijn woonplaats Wachtebeke in België, na een ongeluk met zijn auto. Hij kon niet meer vertellen waar dat ongeluk was gebeurd. Op het moment dat de agenten hem vinden loopt de man ook nog eens de verkeerde kant op: richting Hulst in plaats van de Belgische grens.

Ondertussen wordt de link gelegd tussen de Belgische man en de gecrashte auto op de kruising van de Zeedijk met de Kaaiweg in Borssele. De man werd daarop aangehouden wegens het verlaten van zijn voertuig na een ongeval.

Vrijdagavond

Na verder onderzoek blijkt dat de man vrijdagavond, op het Tolplein van de Westerscheldetunnel bij 's-Heerenhoek, al staande was gehouden omdat hij hevig slingerend door de tunnel had gereden. Bij die controle blijkt dat hij niet gedronken heeft, maar een speekseltest suggereert dat de man onder invloed is van cannabis. De man moest mee naar het politiebureau in Goes, waar hij bloed af moest geven. Met een proces-verbaal en een rijverbod van 24 uur op zak werd hij weer vrijgelaten.

De man hield zich echter niet aan het rijverbod en kwam in Borssele uit. Hoe de man precies op de Langeweg in Axel terecht is gekomen is voor de politie niet bekend.

Warrig

Volgens de politie kwam de Belg nogal warrig over. Hij is daarom onderzocht door een GGD-arts en voor verhoor ingesloten in een politiecel in Terneuzen. Toen ze hem fouilleerden werd 4,9 gram hennep gevonden en in beslag genomen.