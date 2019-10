Bekende Zeeuwse paardenfokker Ko Goedegebure onverwachts overleden

Roompot vervult binnenkort zestig wensen

17:45 VLISSINGEN Roompot Vakanties in Goes vervult dit jaar zestig wensen. Het gaat onder meer om een fotoshoot met Koos Konijn, speelgoed voor de Speelgoedbank, nieuwe badjassen voor een zwemvereniging, een elektrische fiets voor iemand die niet meer op een gewone fiets kan fietsen, tientallen verblijven in een Koos Konijn Foundation Vakantiepark en vakantiecheques voor een vakantie in een huisje van Roompot.