Bekend in heel Heinkenszand en omstreken: Sadrac zwaait naar iedereen

Vakantie­van­gers vasthouden op je vakantie­park? Dan moet je heel wat te bieden hebben

18:14 VLISSINGEN - Het is mogelijk om uitzwermend verkeer vanaf een vakantiepark te beperken. Maar absolute voorwaarde is dan wel dat het voorzieningenniveau op het park heel erg hoog én gevarieerd is. ,,Dat soort parken proberen mensen in de bubbel vast te houden”, zegt docent toerisme Goof Lukken van de Breda University of Applied Sciences.