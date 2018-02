Beheerders ontsnapte hooglanders: 'We willen dat deze nachtmerrie voorbij is!'

Expositie over de Ramp is klein, maar interessant

10:19 KRUININGEN - 'Het stelt allemaal niet zoveel voor, hoor.' Bescheiden als ze is, bagatelliseert gemeente-archivaris Hanneke Jansen de mede door haar opgezette tentoonstelling over de watersnoodramp die momenteel in het gemeentehuis in Kruiningen wordt gehouden. Hij is inderdaad klein, maar toch is er genoeg te zien.