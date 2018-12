Beheerder van ‘wiet-dorpshuis’ in Krabbendijke aangehouden

Goesenaar Carel Bruring kan na val toch geen vluchtelin­gen ophalen in Grieken­land

19 december GOES - Graag was hij vrijdag naar Griekenland vertrokken om vluchtelingen naar Nederland te halen, maar fysiek ongemak gooit roet in het eten. ,,Ik hoop nu vanuit huis een steentje te kunnen bijdragen’’, zegt Carel Bruring uit Goes.