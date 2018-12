Beheerder dorpshuis Krabbendijke op vrije voeten, geen andere verdachten aangehouden

Dan zit er ineens een drugslab in je loods

26 december MIDDELBURG - Dan staan ze ineens op je erf. Twee heren, keurig in pak. Diplomatenkoffertje in de hand. Of de bedrijfsloods nog te huur is? En zit er elektra in? Contractje? Nergens voor nodig, toch. Hier, alvast een jaar huur vooruit. Alsjeblieft, handje-contantje. De fiscus hoeft toch niet alles te weten, toch...(Vette knipoog) ,,Oh ja, we gaan het slot vervangen. Wel zo veilig. Want ja, wie weet hoeveel kopieën er van de sleutels van het oude slot zijn gemaakt. Vinden we niet zo’n prettig idee.”