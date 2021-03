Bedrijfsgrond op de Bevelanden is op

Team Calvijn College in finale NK Debatteren

13 maart GOES - Leerlingen van het Calvijn College in Goes staan in de finale van het Nederlands Kampioenschap Debatteren. Het team vwo’ers wist vrijdag één van de drie voorrondes te winnen. ,,Elk teamlid vervult zijn sprekerstaken gewoon heel goed. Dat is de kracht van dit team”, aldus een trotse debatcoach Martijn Knook.