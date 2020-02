Bastiaan (36) bij laatste vijf van Boer Zoekt Vrouw: ‘Ik kies degene die mijn hart sneller laat kloppen’

Carnaval 2020 Dit is er te doen tijdens carnaval op De Bevelanden en Tholen

22 februari Kieltjesbal, Halve Natte Avond, Nakraaien, Luusjesbal, een ‘verklede mis’ in de kerk en natuurlijk optochten: het is weer carnaval. De optochten in Kwadendamme en Lewedorp gaan vanwege de harde wind niet door, maar er is nog meer te doen. Traditiegetrouw doet een aantal Zuid-Bevelandse plaatsen er volop aan mee, net als Oud-Vossemeer op Tholen. Dit is het programma: