Banjaardstrand op Noord-Beveland krijgt waarschijnlijk een tweede paviljoen

Kapelse kermis bij de voetbalvel­den, het is weer eens wat anders

26 augustus KAPELLE - Hij is er weer dit jaar: de kermis in Kapelle. Alleen is het voor de vaste bezoekers best even wennen aan de locatie: die is vanwege corona niet, zoals gebruikelijk, rond het gemeentehuis en de kerk, maar op de parkeerplaats van de voetbalvereniging aan de Vroonlandseweg.