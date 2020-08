Babette Kleijn uit Rotterdam groeide op in Zeeland: ‘Het lijkt alsof het één groot speelpark was’

,,Ik ben Babette Kleijn, geboren in Goes. Mijn kleutertijd beleefde ik in Kloetinge. Vervolgens woonde ik tot mijn 18de in Goes. Daarna ben ik verhuisd naar Breda om daar de kunstacademie te gaan doen. Ik ben nu beeldend kunstenaar. Mijn hele familie heeft roots in de Randstad. Vanwege religieuze overwegingen zijn mijn ouders, toen ze zwanger waren van mij, naar Goes verhuisd. Zodoende ben ik een Zeeuw geworden. Nu ik er zo actief aan terugdenk, voelt het alsof ik 18 jaar in Zeeland gelogeerd heb. Ik woon nu weer in de Randstad en dat voelt ergens wel kloppend. Maar ik heb ook 18 jaar aan herinneringen aan Goes. Ik heb het heel bijzonder gevonden.”