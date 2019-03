Baarlanders gaan een dak van Crop Alliance vol met zonnepanelen leggen

Begin februari werden alle inwoners van het dorp na een informatiebijeenkomst in de gelegenheid gesteld om één of meerdere certificaten af te nemen. Daarmee kopen ze groene energie in zonder hun eigen dak daarvoor te hoeven gebruiken. ,,In totaal zijn er nu 110 certificaten afgenomen. Eén certificaat staat ongeveer gelijk aan één zonnepaneel”, vertelt Ed Verdam van de Baarlandse duurzaamheidscommissie ‘De Beer is Los’.

Van het gas af

Verdam noemt het project ‘een schot in de roos'. ,,In Baarland zijn er genoeg mensen om het postcoderoosproject door te laten gaan. We hoefden niet ook nog huishoudens in omliggende dorpen te benaderen.” Verdam is blij dat in Crop Alliance een ‘maatschappelijk verantwoorde ondernemer’ is gevonden die het project mogelijk kon maken. Overigens is het afnemen van een certificaat ook extra aantrekkelijk geworden doordat ‘De Beer is Los’ een bijdrage kon leveren uit de 50.000 euro die enkele jaren geleden met een prijsvraag van Zeeland Refinery werd gewonnen.