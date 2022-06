Avondvierdaagse in Goes staat op de tocht: ‘Als er geen nieuwe vrijwilligers komen, was dit de laatste’

De kans is groot dat het evenement verdwijnt. Simpelweg omdat er niet meer genoeg mensen zijn om alles te organiseren en in goede banen te leiden. ,,We zijn nog maar met z’n drieën”, zegt secretaris Ellen van Os van de organiserende Stichting Fruitwandeltochten Goes. De voorzitter is ook routeplanner en verkeersregelaar. Zelf bemant Van Os, naast haar taken als secretaris, ook de inschrijfbalie en is ze er voor de EHBO. De derde vrijwilliger, die tijdens het evenement ook nog volop actief is met onder meer EHBO, nadert de tachtig jaar.