Autovakanties zijn in trek: bij VDL Hapro in Kapelle maken ze meer dakkoffers dan ooit

,,Vorig jaar ging de vlag uit. We maakten toen meer dan 100.000 dakkoffers. Dat was echt een mijlpaal. Dit jaar gaan we in één stap richting de 130.000.” Het gaat lekker met het bedrijf van VDL Hapro-directeur Dick van de Linde. Dat verkoopt onder meer ook zonnebanken en fietsendragers, maar de dakkoffers vormen de hoofdmoot. Het bedrijf is het tweede grootste ter wereld in die branche.