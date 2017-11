'Autopoetsbedrijf in Goes is een welkome aanvulling op zorgboerderijen en lunchrooms'

GOES - Het was een druk, soms moeilijk, maar vooral heel mooi jaar voor Leonard Koppelaar. Een jaar geleden begon hij samen met zijn vrouw Lizette zorgonderneming Sleutelen aan Vermogen (SAV), een autopoetsbedrijf waar mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking werkervaring kunnen opdoen of een dagbesteding kunnen vinden. Er werken inmiddels zes mensen aan de Houtkade. Ook het aantal klanten groeit gestaag. ,,In het begin gunden ze het ons'', zegt Leonard. ,,Nu komen ze omdat we goed werk leveren.''

Leraar Marc Heine van mytylschool De Sprienke in Goes vindt SAV een welkome aanvulling. ,,Het aanbod bestaat toch vooral uit zorgboerderijen en lunchrooms'', zegt hij. ,,Voor leerlingen die iets anders willen, is er niet zoveel.'' Voor Florian Blankestijn, die op de mytylschool zat, kwam de nieuwe onderneming als geroepen. Hij wilde heel graag met auto's aan de slag. ,,Hij is apetrots op wat hij hier doet'', zegt Leonard. ,,Elke dag komt hij binnen met een grote glimlach op zijn gezicht.'' Martin Balfoort, die hielp bij het opzetten van de onderneming, zegt dat het jammer zou zijn om het talent van jongens als Florian verloren te laten gaan. ,,Zo'n jongen moet toch niet in een lunchroom werken?''

Een deel van de cliënten van SAV zal wellicht doorstromen naar een reguliere baan, voor anderen is dat onhaalbaar. ,,Wat vaststaat, is dat wij iemand niet zullen tegenhouden als hij of zij de kans krijgt'', zegt Leonard. ,,Niet ons belang, maar dat van de cliënten staat voorop.'' De zorgonderneming wil in de toekomst graag (deel)certificaten uitreiken op het gebied van autopoetser en fietstechnicus. ,,Dat kan helpen bij het vinden van regulier werk'', stelt Lizette.

Vertrouwen

Eén van de grootste uitdagingen voor het poetsbedrijf is het winnen van vertrouwen bij potentiële klanten. Voor veel bedrijven en particulieren is het een grote stap om een (dure) auto af te geven bij een bedrijf waar mensen met een handicap werken. ,,In die zin begonnen we al met een achterstand'', zegt Leonard. ,,Het vertrouwen was soms laag. 'Ik zie wel hoe mijn auto er uitziet als ik terugkom', zeiden mensen dan. Ze waren vaak verbaasd over het resultaat. Er was een keer een klant die zijn eigen opgepoetste bus niet meer herkende. Hij liep er straal voorbij.''