Automobilist zit al anderhalf uur bekneld na ernstig ongeluk Zanddijk Kruiningen

Goesenaar is schuldig aan negen keer diefstal en oplichting, maar hoeft niet terug naar de cel

21 december GOES - Met de 166 dagen die Goesenaar A. ben A. in voorarrest zat, is hij genoeg gestraft. Dat oordeelde de rechtbank in Middelburg maandag. De 45-jarige man werd veroordeeld voor meerdere vermogensdelicten, zoals diefstal en oplichting.