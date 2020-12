Automobilist slingert dronken met 170 km/u over A58

Werken en toch arm zijn, voor dat probleem wil de Goese gemeente­raad aandacht

18 december GOES - ‘In Goes moeten 4600 mensen leven van een laag inkomen, dat is negen keer een volle theaterzaal in De Mythe. En 520 kinderen hebben kans op armoede, dat is net zoveel als het leerlingaantal van de Zuidwesthoek, de Ireneschool en Het Noorderlicht samen’. Die woorden gebruikte PvdA-raadslid Marco Eestermans tijdens de raadsvergadering in Goes om het belang van een goed gemeentelijk armoedebeleid te onderstrepen.