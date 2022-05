Automobilist ramt bewegwijzeringsbord en rijdt van talud in Nieuwdorp

dag huis! Het huis van Ella staat te koop: ‘Een fantasti­sche plek voor een natuurlief­heb­ber’

OUD-SABBINGE - Ella (74) woont aan de Prins Bernhardstraat in Oud-Sabbinge. Een voordeur heeft ze niet, dus je kondigt je komst aan door het belletje aan de poort te laten klingelen. In de pruimenboom voor het keukenraam halen koolmeesjes acrobatische toeren uit en als je aan de keukentafel zit, kijk je over het akkerland en een polderdijkje waar een enkeling z’n hond uitlaat. ,,Een heerlijke plek”, vindt Ella. Toch staat haar woning te koop.

22 mei