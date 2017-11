Automobilist met kapotte voorruit mag niet meer verder rijden

'Toeristisch aanbod in Wolphaartsdijk moet naar een hoger plan'

12:29 WOLPHAARTSDIJK - De gemeente Goes en recreatie-ondernemers uit Wolphaartsdijk zetten samen de schouders onder een plan om het toeristische aanbod in het dorp naar een hoger plan te tillen. ,,Wolphaartsdijk is dé toeristische hotspot in onze gemeente'', zegt wethouder Derk Alssema. ,,Maar de potentie is groter dan wat er nu wordt uitgehaald.''