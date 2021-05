Automobilist kiest het hazenpad, maar verliest het van de politie tijdens wilde achtervolging

Winkel in Goes gaat tóch door: ‘Tweede­hands kleding is niet suf en muffig meer’

29 april GOES - Ze was er al jaren vaste klant, maar binnenkort zwaait ze er zelf de scepter. Marianne de Meulmeester neemt tweedehands damesmode boetiek Zussies aan de Korte Kerkstraat in Goes over. ,,Steeds meer mensen vinden dat kleding een tweede leven verdient’’, zegt ze.