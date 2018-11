Automobilist belandt op de kop in de sloot bij Kruiningen

Minder treinen tussen Goes en Arnemuiden door defecte trein

20:52 ‘s-HEER ARENDSKERKE - Een goederentrein is vanmiddag door een defect tot stilstand gekomen bij ’s-Heer Arendskerke. De trein stopte ter hoogte van de spoorwegovergang bij de Kraaijertsedijk. Daardoor was er sprake van vertraging en reden er minder treinen op het traject in de richting van Arnemuiden.