Automobilist begaat waslijst aan overtredingen

De auto werd door de politie aan de kant van de weg gezet bij een tankstation, voor een controle. Tijdens het gesprek dat een agent met de bestuurder had, kreeg hij het vermoeden dat de automobilist onder invloed was van drugs. Een speekseltest wees uit dat dat vermoeden klopte.

Hij is aangehouden en overgebracht naar het bureau zodat kon worden aangetoond dat hij was wie hij zei dat hij was. Daar bleek er nog een boete van 240 euro voor hem open te staan. Die heeft hij meteen betaald. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed. Er is een bloedmonster van hem afgenomen door een arts. Dat wordt onderzocht door het NFI. Vanwege het rijden onder invloed kreeg hij een rijverbod van 24 uur.

De auto waar de Roosendaler in reed is op last van de officier van justitie buiten gebruik gesteld vanwege andere niet betaalde boetes. In zijn auto werd inbrekersgereedschap aangetroffen. Dat is in beslag genomen en wordt vernietigd. Ook hiervoor krijgt de man een bekeuring.