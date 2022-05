Automobilist (38) krijgt drie bekeuringen voor rijden over de snelweg A58 met verkeerd beladen aanhangwagen

Dubbel feest voor Manhuis­tuin­con­cer­ten; geen coronabe­per­kin­gen meer en ook nog eens een 50-jarig jubileum

GOES - Het is dit jaar dubbel feest voor de Manhuisconcerten in Goes. Na twee moeilijke coronajaren gaan ze weer ouderwets van start. En de concertreeks bestaat ook nog eens vijftig jaar.

29 april