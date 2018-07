Automobilist (24) botst op boom en belandt in de sloot

Fietsers en voetgan­gers zijn het haasje na aanpassing bij Ringbrug in Goes

16:52 GOES - De verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers is er bepaald niet beter op geworden sinds de kruising bij de Ringbrug in Goes een meter of vijftig in westelijke richting is verplaatst. D66 en Nieuw Goes willen dat de gemeente actie onderneemt.