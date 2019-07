Autoliefhebbers halen hun hart op in Goes en Nisse

In Goes hield de Zeeuwse afdeling van de Kever Club Zeeland voor de twintigste keer de Zeeuwse Keverdag. ,,Dat doen we alweer voor de zevende keer in Goes’', vertelde Martin Hooijschuur. ,,In het verleden vond de dag altijd plaats in Middelburg.’’ De inwoner van Kwadendamme ziet de toekomst van de Kever-liefhebberij zonnig in. ,,In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht, is het zeker geen hobby van alleen ouderen. We zien juist ook veel jonge mensen met zo'n auto.’’ Zelf is Hooijschuur ook dol op zijn Kevers. ,,Ik mag er graag aan sleutelen. Het is een uitdaging om zo'n auto rijdend te houden.’’