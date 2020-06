Auto weggesleept na botsing met de vangrail op de A58

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur op de oprit van de Deltaweg (A58) in de richting van Bergen op Zoom bij Knooppunt De Poel. Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur en botste tegen de vangrail aan. Een ambulanceteam en meerdere eenheden van de politie zijn toen snel naar de plaats van het ongeval gereden. Of er bij het ongeluk ook iemand gewond is geraakt, is niet bekend.