Auto van Terneuzenaar in beslag genomen vanwege openstaande boetes

GOES – Het voertuig van een 24-jarige man uit Terneuzen is in beslag genomen omdat hij nog voor 3800 euro aan boetes open had staan. De man testte bovendien positief op cannabis bij een speekseltest.

De man is vannacht rond 02.20 uur staande gehouden toen hij over de Grote Markt in Goes reed. Bij de controle bleek dat er nog verschillende boetes open stonden. De 24-jarige kon die boetes echter niet betalen, verklaarde hij.

In beslag genomen

Daarop hebben de agenten besloten om het voertuig in beslag te laten nemen. Daar was de Terneuzenaar het niet mee eens. Hij wilde de auto niet afstaan. Dat was reden om de man aan te houden voor het niet voldoen aan een bevel van een politieagent.

Speekseltest

Op het politiebureau bleek vervolgens dat de man een kleine hoeveelheid hasj en wiet bij zich had. Daarop is een speekseltest afgenomen. Die sloeg positief uit op THC, de werkzame stof in cannabis. Er is vervolgens een bloedstaal bij de man afgenomen om te laten testen op de hoeveelheid THC.